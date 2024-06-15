Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

«Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности», — заявил киевский чиновник.
По словам Ермака, украинское руководство ищет способы представить собственный «мирный план» представителям России.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его «ультиматумом».