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Радий Хабиров рассказал, как изменились традиции проведения сабантуев в Башкирии

Радий Хабиров рассказал, как изменились традиции проведения сабантуев в Башкирии.

Источник: Башинформ

Сабантуи сегодня наполнены особым смыслом, хотя они всегда были объединяющим праздником. Об этом Глава Башкортостана сказал, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».

«Посмотрите, появляется много нового: у нас на первых трибунах сидят родители, жены ребят наших погибших. И мы на сабантуях, собственно, о них вспоминаем. Во многих юртах показывают, как наши волонтеры маскировочные сети плетут. Да разумеется, идет тяжелая специальная военная операция, но республика развивается, дети растут, социалка развивается, культура, поэтому мы будем проводить сабантуи, будем радоваться, будем и для детей наших, для наших семей праздники устраивать».

сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что на сабантуях стала другая атмосфера, после того как было принято решение о запрете на них продажи алкогольных напитков.

«Когда кругом пьяные, это же неприятно. С детьми придешь, агрессия какая-то ненужная. Поэтому здесь людям нравится, все улыбаются, всем в радость. Дальше так и будем продолжать».

сказал Радий Хабиров.