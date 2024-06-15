Радий Хабиров рассказал, как изменились традиции проведения сабантуев в Башкирии.

«Посмотрите, появляется много нового: у нас на первых трибунах сидят родители, жены ребят наших погибших. И мы на сабантуях, собственно, о них вспоминаем. Во многих юртах показывают, как наши волонтеры маскировочные сети плетут. Да разумеется, идет тяжелая специальная военная операция, но республика развивается, дети растут, социалка развивается, культура, поэтому мы будем проводить сабантуи, будем радоваться, будем и для детей наших, для наших семей праздники устраивать».