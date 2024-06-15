В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей

«Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью», — написал Додон в своем Telegram-канале.