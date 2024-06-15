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В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.

Источник: AP 2023

«Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Маршем по городу прошли депутаты парламента, городские советники, представители православного духовенства, жители столицы и других населенных пунктов Молдавии. Демонстранты несли в руках иконы, хоругви и белые воздушные шары — символ мира, чистоты и семейного единства.

Ранее Додон заявил, что это мероприятия проводится в пику запланированному на воскресенье маршу представителей ЛГБТ*-сообщества. Экс-президент настаивает, что за ЛГБТ*-пропаганду среди детей в Молдавии должна быть введена уголовная ответственность.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.