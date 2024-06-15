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Замглавы Сочи по экономике и финансам ушла в отставку

Замглавы Сочи Калинина покинула пост по собственному желанию.

СОЧИ, 15 июн — РИА Новости. Заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина покинула пост по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

«Светлана Владимировна Калинина покинула пост заместителя главы города Сочи по собственному желанию», — сказали в мэрии.

Последний год Калинина занимала должность первого заместителя курорта по экономике и финансам, позднее стала заместителем главы курорта.

Раннее ушел в отставку мэр Сочи Алексей Копайгородский, на его место городским собранием города был объявлен конкурс, решение по которому должны принять 3 июля.