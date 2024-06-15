Песков рассказал об официальной реакции на мирную инициативу Путина

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. В списке предложений — полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Также президент России заявил о необходимости нейтрального статуса Украины и ее демилитаризации и денацификации.