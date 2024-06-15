Французский политик оценил предложение России по Украине

«Это предложение мира основано на требованиях со стороны России, которые не кажутся мне чрезмерными. Они кажутся разумными, в том числе то, что касается невступления Украины в НАТО. Однако НАТО, как и (Владимир) Зеленский, который является его пешкой, тут же его отвергли. Это крайне досадно», — отметил политик.