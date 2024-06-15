«Общество на Западе — во Франции и в других странах — очень устало. Это риск войны, это человеческое и экономическое истощение, и оно (общество Запада — ред.) хочет мирных переговоров. Предложение России поступило в подходящий момент, и его особенно приветствовали», — отметил Филиппо.
По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.
«Это предложение мира основано на требованиях со стороны России, которые не кажутся мне чрезмерными. Они кажутся разумными, в том числе то, что касается невступления Украины в НАТО. Однако НАТО, как и (Владимир) Зеленский, который является его пешкой, тут же его отвергли. Это крайне досадно», — отметил политик.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».