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В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с главой Верховной рады, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, поскольку Владимир Зеленский утратил легитимность. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Источник: AP 2023

«Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», — спрогнозировал эксперт.

Как отметил Джонсон, действующий глава киевского режима теперь не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку срок его правления подошел к концу в мае.

Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

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