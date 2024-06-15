В США раскрыли, с кем Россия может вести переговоры о мире на Украине

Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.