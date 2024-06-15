«Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», — спрогнозировал эксперт.
Как отметил Джонсон, действующий глава киевского режима теперь не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку срок его правления подошел к концу в мае.
Ранее президент России подчеркивал, что период президентства Владимира Зеленского истек 20 мая, его легитимность не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.