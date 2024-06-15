Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

В 2023 году Нидерланды, Дания и Бельгия пообещали поставить Киеву американские истребители F-16. Румыния в свою очередь анонсировала открытие центра обучения пилотированию. Politico со ссылкой на источники писала, что подготовку будет вести производитель истребителей Lockheed Martin. По состоянию на конец прошлого года первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировочным полетам. Ожидается, что Киев получит F-16 в этом году, условиями поставок является подготовка пилотов и соответствующей инфраструктуры на Украине.