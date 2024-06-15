Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой

«Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам», — заявила она на пресс-конференции по завершении встречи «Большой семерки» в области Апулия.
«Я не считаю, что это особенно эффективно как предложение мира — говорить Украине, что она должна отступить с Украины», — сказала Мелони в ответ на вопрос о российском плане.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».