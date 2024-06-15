Додон осудил атаку властей на ансамбль танца «Жок»

В первый день работы ПМЭФ открылся стенд «Молдавский двор». Во время открытия артисты ансамбля «Жок» в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге.