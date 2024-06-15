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Додон осудил атаку властей на ансамбль танца «Жок»

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что осуждает атаку властей на национальный академический ансамбль народного танца «Жок» из-за участия нескольких артистов в ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

Министерство культуры Молдавии в четверг приняло решение, что директор ансамбля «Жок» Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива — причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Коллектив ансамбля подал петицию в поддержку своего руководителя.

«Ансамбль “Жок” — это гордость Республики Молдова. Я поддерживал и буду продолжать поддерживать этот коллектив, и категорически осуждаю атаку власти на них», — заявил Додон журналистам.

Он призвал артистов ансамбля не опускать руки. Додон выразил уверенность, что скоро ситуация в стране начнет меняться, поэтому культурные ценности вновь будут под защитой.

В первый день работы ПМЭФ открылся стенд «Молдавский двор». Во время открытия артисты ансамбля «Жок» в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге.