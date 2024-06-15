Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос

В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes — 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию — 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.