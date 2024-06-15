Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос

Согласно результатам исследования, 33% респондентов готовы отдать голоса за RN. На втором месте — вновь образованный партиями левых, социалистов и экологов «Национальный фронт», его поддерживают 25% избирателей. Президентская коалиция находится только на третьем месте с 20% голосов.
При этом ещё 7% готовы проголосовать за республиканцев, с которыми RN заключила соглашение и поделила избирательные округа, в 70 из них партии не будут выставлять кандидатов друг против друга.
Таким образом, RN может получить до 245 кресел в парламенте, что даст этой правой партии относительное большинство.
Опрос был проведён онлайн 12 и 13 июня, в нем приняли участие 1011 человек.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes — 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию — 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.