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Партия Ле Пен с большим отрывом обгонит коалицию Макрона, показал опрос

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Правая партия «Национальное объединение» (RN) обгонит коалицию президента Эммануэля Макрона на внеочередных выборах в парламент с отрывом более 13 процентных пунктов, следует из опроса, проведенного социологической службой Opinionway для издания Echos.

Источник: AP 2023

Согласно результатам исследования, 33% респондентов готовы отдать голоса за RN. На втором месте — вновь образованный партиями левых, социалистов и экологов «Национальный фронт», его поддерживают 25% избирателей. Президентская коалиция находится только на третьем месте с 20% голосов.

При этом ещё 7% готовы проголосовать за республиканцев, с которыми RN заключила соглашение и поделила избирательные округа, в 70 из них партии не будут выставлять кандидатов друг против друга.

Таким образом, RN может получить до 245 кресел в парламенте, что даст этой правой партии относительное большинство.

Опрос был проведён онлайн 12 и 13 июня, в нем приняли участие 1011 человек.

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.

В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента RN в нем представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes — 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию — 320. Еще семь парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.