В Италии высказались о связи активов России с мирным процессом

Политик объяснила, что возможность разморозки активов будет только в случае мирного процесса, так как они были заблокированы из-за санкций, которые связаны с проведением специальной военной операции РФ.
«Предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины», — добавила Мелони.
Ранее премьер Италии сообщила, что страны «Большой семерки» в ходе саммита достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Она отметила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, «которые они наращивают со временем».