В Италии высказались о связи активов России с мирным процессом

Ранее премьер Италии сообщила, что страны «Большой семерки» в ходе саммита достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Она отметила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, «которые они наращивают со временем».