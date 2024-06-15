Австрия направит дополнительные средства на гумпомощь Украине и Молдавии

«Австрия твердо стоит на стороне украинского народа и с первого дня оказывает ему широкую гуманитарную помощь. Теперь к ней добавилось еще десять миллионов евро из Фонда помощи пострадавшим от стихийных бедствий (AKF) министерства иностранных дел. Это означает, что государственная помощь Австрии на сегодняшний день составляет более 250 миллионов евро», — говорится в релизе МИД.