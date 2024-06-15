CNN: Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты выступлений

Байден и Трамп в мае согласились на проведение теледебатов 27 июня на площадке CNN. Позднее президент заявил, что готов также к поединку на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Трамп подтвердил, что примет участие в этих дебатах. В то же время предвыборный штаб Байдена отверг идею его оппонента о проведении третьего раунда, помимо двух согласованных ранее.