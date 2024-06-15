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Что обсудили в Кишиневе глава Минфина Молдовы и эксперты Минфина США

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Министр финансов Молдовы Петру Ротару встретился в Кишиневе с экспертами Управления технической помощи Министерства финансов США, передает пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.md

Американские специалисты находились в Молдове с 3 по 14 июня в рамках миссии по укреплению бюджетных процессов, стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета в государственном секторе.

На встрече также присутствовали госсекретарь молдавского министерства Владимир Аракелов и директор Государственной инспекции финансового контроля Светлана Цуркану.

«Петру Ротару поблагодарил экспертов за профессионализм, проявленный в долгосрочном сотрудничестве, и поддержку, оказанную в сферах деятельности министерства», — отмечает пресс-служба.

Американские эксперты заявили, что с полной открытостью примут участие в изучении отраслей, нуждающихся в развитии. Кроме того, представители Минфина США отметили возможность оказания технической помощи для укрепления бюджетных процессов и стандартов бухгалтерского учета.

Эксперты предложат ряд рекомендаций по внедрению международного опыта для устойчивости предложенных молдавским министерством реформ.

экономика