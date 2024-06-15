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Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без РФ

Все это понимают, отметила Виола Амхерд.

Источник: Reuters

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Мирный процесс по Украине требует вовлечения России. Об этом в очередной раз заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая конференцию в Бюргенштоке.

«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны, — сказала она. — Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс». По ее словам, в Бюргенштоке будет сделан первый шаг и нужно озадачиться тем, «чтобы за ним последовал второй».

Конференция по Украине проводится 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и восемь международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран — членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Венесуэлы, Египта, Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума — три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции».

переговоры