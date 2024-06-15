Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без РФ

«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны, — сказала она. — Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс». По ее словам, в Бюргенштоке будет сделан первый шаг и нужно озадачиться тем, «чтобы за ним последовал второй».