Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без РФ

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Мирный процесс по Украине требует вовлечения России. Об этом в очередной раз заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая конференцию в Бюргенштоке.
«Мы все понимаем, что мирный процесс без участия России невообразим. Долговременное решение должно включать обе стороны, — сказала она. — Мы обсудим, как и при каких условиях Россия может быть вовлечена в этот процесс». По ее словам, в Бюргенштоке будет сделан первый шаг и нужно озадачиться тем, «чтобы за ним последовал второй».
Конференция по Украине проводится
Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран — членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Венесуэлы, Египта, Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Эфиопии и многих других государств.
В повестке форума — три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.
Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции».