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Глава ЕК обвинила Россию во взлете цен в мире

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию, несмотря на то, что многие эксперты — не только в России, но и на Западе — неоднократно заявляли, что санкции против РФ оказались неэффективными и нанесли удар по мировой экономике.

Источник: © РИА Новости

В РФ не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

«Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», — заявила она в своей речи на открытии конференции.

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».

Швейцария проводит 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.

Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

ЕС