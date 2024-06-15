Глава ЕК обвинила Россию во взлете цен в мире

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию, несмотря на то, что многие эксперты — не только в России, но и на Западе — неоднократно заявляли, что санкции против РФ оказались неэффективными и нанесли удар по мировой экономике.