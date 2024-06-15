Фон дер Ляйен выступила против замораживания конфликта на Украине

«Замораживание конфликта сегодня… это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность», — заявила фон дер Ляйен.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».
Швейцария проводит
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.