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Фон дер Ляйен выступила против замораживания конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что выступает против замороженного конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Замораживание конфликта сегодня… это не ответ… Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность», — заявила фон дер Ляйен.

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».

Швейцария проводит 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.

Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

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