США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что некорректно сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать. Лавров пояснил, что президент России в своей речи специально обратил внимание на то, что нужно еще раз воспроизвести всю картину событий по украинскому вопросу: 20 февраля 2014 года РФ поддержала документ, сохраняющий территориальную целостность Украины в границах 1991 года, вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда Россия ее поддержала, на следующий день на Украине произошел госпереворот, а если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года.