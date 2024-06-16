США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис

«Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис, выступая на проходящей в Швейцарии конференции по украинскому конфликту. Россия в данном мероприятии участие не принимает.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».
При этом она добавила, что США поддерживают Киев не из соображений благотворительности, а потому, что такая поддержка отвечает их стратегическим интересам. В этой связи Харрис отметила, что подписанное недавно соглашение по гарантиям безопасности между Вашингтоном и Киевом «демонстрирует долгосрочную приверженность США поддержанию обороны Украины».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что некорректно сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать. Лавров пояснил, что президент России в своей речи специально обратил внимание на то, что нужно еще раз воспроизвести всю картину событий по украинскому вопросу: 20 февраля 2014 года РФ поддержала документ, сохраняющий территориальную целостность Украины в границах 1991 года, вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда Россия ее поддержала, на следующий день на Украине произошел госпереворот, а если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года.
Швейцария проводит
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.