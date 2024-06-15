Шольц согласился, что без России нельзя достигнуть мира на Украине

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции». «Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России», — подчеркнул президент.