Шольц согласился, что без России нельзя достигнуть мира на Украине

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц согласен, что Россия должна быть привлечена к мирному процессу по Украине, но считает, что до настоящего момента она якобы так и не приложила усилий для достижения мира. С таким утверждением он выступил на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.
«Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России», — сказал Шольц. Однако, как утверждал он, Россия могла бы для этого отвести свои войска. «Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира», — считает канцлер.
Далее Шольц выступил с привычными обвинениями РФ в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.
О конференции
Конференция по Украине проводится
Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран — членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.
В повестке форума — три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.
Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции». «Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России», — подчеркнул президент.