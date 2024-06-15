Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц согласился, что без России нельзя достигнуть мира на Украине

По словам канцлера Германии, до настоящего момента РФ якобы так и не приложила усилий для достижения мира.

Источник: Reuters

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц согласен, что Россия должна быть привлечена к мирному процессу по Украине, но считает, что до настоящего момента она якобы так и не приложила усилий для достижения мира. С таким утверждением он выступил на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.

«Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России», — сказал Шольц. Однако, как утверждал он, Россия могла бы для этого отвести свои войска. «Но до сих пор Россия отказывалась следовать нашему совместному призыву предпринять усилия для мира», — считает канцлер.

Далее Шольц выступил с привычными обвинениями РФ в том, что якобы именно она не пошла по пути диалога с НАТО и США по европейской безопасности.

О конференции

Конференция по Украине проводится 15—16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран — членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума — три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие «действительно фундаментальные вопросы», которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта «в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции». «Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России», — подчеркнул президент.

дипломатия