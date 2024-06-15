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Около 250 тыс. человек вышло на марши «Нового народного фронта» во Франции

В 150 коммунах Франции прошли марши альянса левых партий под лозунгом «За ''Новый народный фронт''». По данным полиции, которые приводит телеканал BFMTV, в акциях участвует 250 тыс. человек, из них в Париже — 75 тыс. В столице задержаны как минимум четыре человека, отмечает телеканал.

Источник: Reuters

Всеобщая конфедерация труда (профсоюзное объединение) заявила, что всего по стране в маршах участвует 650 тыс. человек, а в Париже — 250 тыс. Марши проходят в том числе в Ренне, Монпелье, Ницце, Дижоне, Страсбурге и Бордо.

«Новый народный фронт» — объединение коммунистов, социалистов, экологистов. Оно было создано 10 июня после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы.

Решение господина Макрона было принято из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент с 31,5% голосов — это почти в два раза выше результата коалиции Besoin d"Europe, в которую входит партия президента «Возрождение». «Новый народный фронт» заявил о борьбе с проектом крайне правых на предстоящих выборах.