Около 250 тыс. человек вышло на марши «Нового народного фронта» во Франции

В 150 коммунах Франции прошли марши альянса левых партий под лозунгом «За ''Новый народный фронт''». По данным полиции, которые приводит телеканал BFMTV, в акциях участвует 250 тыс. человек, из них в Париже — 75 тыс. В столице задержаны как минимум четыре человека, отмечает телеканал.