Около 250 тыс. человек вышло на марши «Нового народного фронта» во Франции

Всеобщая конфедерация труда (профсоюзное объединение) заявила, что всего по стране в маршах участвует 650 тыс. человек, а в Париже — 250 тыс. Марши проходят в том числе в Ренне, Монпелье, Ницце, Дижоне, Страсбурге и Бордо.
«Новый народный фронт» — объединение коммунистов, социалистов, экологистов. Оно было создано 10 июня после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы.
Решение господина Макрона было принято из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент с 31,5% голосов — это почти в два раза выше результата коалиции Besoin d"Europe, в которую входит партия президента «Возрождение». «Новый народный фронт» заявил о борьбе с проектом крайне правых на предстоящих выборах.