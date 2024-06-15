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В Турции назвали мирные предложения Путина проблеском надежды

СТАМБУЛ, 15 июн — РИА Новости. Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды, конференция в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник: AP 2023

«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала», — заявил Фидан на открытии конференции по Украине в Швейцарии.

«Должен сказать, что эта конференция была бы более ориентированной на результат, если бы здесь в зале присутствовали представители России», — отметил министр.

Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии. Министр также сообщил, что Анкара всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. По его словам, последняя попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке «почти получила позитивные отклики» от обеих сторон.

В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат «реального мирного предложения».

Швейцария проводит 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

дипломатия
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