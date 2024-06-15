На Западе назвали истинную причину отказа Зеленского от предложения Путина

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая. Как отметил российский лидер Владимир Путин, с этого момента легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.