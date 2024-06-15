Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

По его словам, в последние дни минобороны Азербайджана распространяет информацию о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны, военное ведомство Армении эту информацию опровергает. По мнению Пашиняна, в данном случае возможны два варианта: либо такие нарушения действительно есть, либо делается попытка создать эскалацию или фон эскалации.
«В любом случае, это не наша политическая воля, и как я уже сказал, минобороны (Армении — ред.) от имени правительства опровергает эти сведения. Подобная ситуация нуждается в решениях, и чтобы мы смогли установить истину, в том числе для международного сообщества, будет неплохой идеей формирование двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Это можно расценить как мое предложение», — заявил Пашинян на встрече с представителями правящей партии «Гражданский договор» в городе Капан.
По его словам, это можно сделать без бюрократических проволочек поручением глав государств соответствующим органам, а в случае подтверждения фактов нарушения стороны могут принять меры по повышению дисциплины.
В последние несколько месяцев на границе двух государств наблюдалось относительное спокойствие. Обстрелов с обоих стороне не было. Стороны работали над пунктами мирного договора.