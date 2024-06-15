Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

«В любом случае, это не наша политическая воля, и как я уже сказал, минобороны (Армении — ред.) от имени правительства опровергает эти сведения. Подобная ситуация нуждается в решениях, и чтобы мы смогли установить истину, в том числе для международного сообщества, будет неплохой идеей формирование двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Это можно расценить как мое предложение», — заявил Пашинян на встрече с представителями правящей партии «Гражданский договор» в городе Капан.