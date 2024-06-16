В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики.
«Вице-премьер Михай Попшой совершит
В министерстве уточнили, что 17 июня в Варшаве Попшой обсудит с польским коллегой Радославом Сикорским активизацию двустороннего и многостороннего политического диалога, углубление экономического сотрудничества, а также академическое и культурное партнерство.
Девятнадцатого июня вице-премьер Молдавии посетит Словакию. Он намерен встретиться с главой МИД Юраем Бланаром и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, который сейчас временно исполняет обязанности премьер-министра. Стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в различных областях.
В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии «Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы», организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.