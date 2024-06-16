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В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

МИД Молдавии: вице-премьер Попшой 17—20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену.

Источник: Parlamentul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики.

«Вице-премьер Михай Попшой совершит 17—20 июня рабочие визиты в Варшаву (Польша), Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского МИД.

В министерстве уточнили, что 17 июня в Варшаве Попшой обсудит с польским коллегой Радославом Сикорским активизацию двустороннего и многостороннего политического диалога, углубление экономического сотрудничества, а также академическое и культурное партнерство.

Девятнадцатого июня вице-премьер Молдавии посетит Словакию. Он намерен встретиться с главой МИД Юраем Бланаром и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, который сейчас временно исполняет обязанности премьер-министра. Стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в различных областях.

В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии «Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы», организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.