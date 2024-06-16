В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии «Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы», организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.