США хотят знать мнение Китая о мирных предложениях Путина, заявил Салливан

Накануне Путин выступил с инициативой о мирном завершении ситуации в соседней стране. Он заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, противник должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.