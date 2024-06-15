Премьер Испании заявил о боязни ядерной войны из-за конфликта на Украине

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной в 2022 году президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственную безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных детей.