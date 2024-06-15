Зеленский сообщил о плане закончить конфликт на втором «саммите мира»

«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет передан представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны», — сказал президент (цитата по «Украинской правде»).