В Чехии призвали вернуть на Украину подлинный мир

15 июня глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки мирной конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров. Ранее президент России Владимир Путин уже выдвинул свои условия, однако их на Украине посчитали «ультиматумом».