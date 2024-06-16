Си заявил о попытке США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

Похожую точку зрения выражали некоторые китайские чиновники и отставные военные, утверждая, что Вашингтон пытается спровоцировать Пекин, поставляя оружие Тайваню. Например, бывший посол в Вашингтоне Цуй Тянькай в январе заявил, что Китай «не попадется в ловушку, которую для него кто-то может приготовить», имея в виду США. Однако слова Си, сказанные в разговоре с фон дер Ляйен — первый известный случай, когда он предъявляет претензии иностранному государству, отмечает FT. Тогда же он выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения Китая и подорвет его цель добиться «великого возрождения» к 2049 году.