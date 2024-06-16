Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

По словам Стубба, «многие из нас обеспокоены» тем, что Финляндия имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — утверждает он.
Во время Второй Мировой войны Финляндия выступила союзником нацистской Германии. В 1941 году финнам удалось оккупировать значительную часть Советской Карелии и блокировать Ленинград с севера. Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве.
В Финляндии участие страны в нападении на СССР вместе с Германией называют «войной-продолжением» советской-финской войны 1939−1940 годов (Зимней войны).