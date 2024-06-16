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Делегации на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги

Главы нескольких зарубежных делегаций, прибывших в Швейцарию на саммит по Украине, вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги. Кадры мероприятия 15 июня опубликовал YouTube-канал Firstpost.

Источник: AP 2023

На видео Трюдо вместе с коллегами собрались для группового фото, когда канадский премьер произнес внесенный Минюстом РФ в перечень нацистских лозунг «Слава Украине! — Героям слава!», пишет «РИА Новости».

Вслед за канадским политиком лозунг подхватили первые лица других стран, в том числе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Конференция проходит в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Китай, Бразилия и Камбоджа. Конференцию не посетил и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направил вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.

В сентябре 2023 года 98-летнего бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку) пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что Гунько в парламент Канады пригласил лично премьер-министр страны Джастин Трюдо. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.

5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», «или идиотом, или негодяем». Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

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