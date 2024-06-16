Делегации на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги

В сентябре 2023 года 98-летнего бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку) пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что Гунько в парламент Канады пригласил лично премьер-министр страны Джастин Трюдо. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.