Делегации на конференции по Украине в Швейцарии выкрикивали бандеровские лозунги

На видео Трюдо вместе с коллегами собрались для группового фото, когда канадский премьер произнес внесенный Минюстом РФ в перечень нацистских лозунг «Слава Украине! — Героям слава!», пишет «РИА Новости».
Вслед за канадским политиком лозунг подхватили первые лица других стран, в том числе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Конференция проходит в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Китай, Бразилия и Камбоджа. Конференцию не посетил и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направил вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана.
В сентябре 2023 года 98-летнего бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку) пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что Гунько в парламент Канады пригласил лично премьер-министр страны Джастин Трюдо. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.
5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», «или идиотом, или негодяем». Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.