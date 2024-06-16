СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине

По данным агентства, проект датирован 13 июня. Итоговое коммюнике будет обнародовано в воскресенье по завершении двухдневного саммита.



Швейцария проводит 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.