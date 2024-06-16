СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в сообщении агентства.
По информации Рейтер, в проекте коммюнике говорится о критической важности «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях. «Нападения на торговые суда в портах,… а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру, являются неприемлемыми», — приводит агентство выдержку из проекта заявления.
«Все военнопленные должны быть освобождены… все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину», — приводит агентство выдержку из черновика заявления.
По данным Рейтер, проект коммюнике содержит заявление о недопустимости любых угроз применения ядерного оружия или его использования в контексте конфликта на Украине.
Отмечается, что в готовящемся коммюнике страны-участницы саммита подчеркивают приверженность соблюдению международного права, в том числе Устава ООН. Страны также призывают «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину».
По данным агентства, проект датирован 13 июня. Итоговое коммюнике будет обнародовано в воскресенье по завершении двухдневного саммита.
Швейцария проводит
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.