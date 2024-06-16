В Белом доме заявили, что соглашение с Украиной «не высечено в камне»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение 13 июня на полях саммита G7. В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» при помощи поставок оружия и оборудования, тренировки украинских военных, развития систем ПВО. Оно не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.