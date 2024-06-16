В МЧС рассказали о новых назначениях

Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатов Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.