В МЧС рассказали о новых назначениях

Назначен заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев.
Ерлан Турегелдиев родился в 1980 году в г. Семипалатинск.
Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима и Кокшетауский технический институт МЧС РК.
Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатов Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.
До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
С 2020 года возглавлял Управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Назначен заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.
Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК назначен Руслан Ормагамбетов.
Руслан Ормагамбетов родился 20 августа 1975 года в г. Алматы.
В 1997 году окончил Кызылординский политехнический институт, в 2002 году — Казахский гуманитарно-юридический университет.
Работал на различных должностях в местных исполнительных органах Кызылординской области, городов Астаны и Алматы.
2015−2020 гг. — Руководитель отдела по мобилизационной подготовке и территориальной обороны ГУ «Аппарат акима города Астаны».
2020−2022 гг. — Руководитель КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата города Нур-Султан.
2022−2024 гг. — Руководитель КГУ «Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны» Аппарата акима города Алматы.