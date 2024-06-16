Медведчук: Украину при отказе от инициативы Путина ждут референдумы о воссоединении с РФ

«Ну, а что ждет Украину в случае отказа от новой мирной инициативы Владимира Путина? Вопрос риторический. Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. Если бы выполнили минские соглашения, не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР», — обратил внимание он.