Медведчук: Украину при отказе от инициативы Путина ждут референдумы о воссоединении с РФ

«Ну, а что ждет Украину в случае отказа от новой мирной инициативы Владимира Путина? Вопрос риторический. Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. Если бы выполнили минские соглашения, не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР», — обратил внимание он.
«Если бы выполнили договоренности, достигнутые в Белоруссии и Стамбуле в 2022 году, не вышли бы из состава Украины Запорожская и Херсонская области. Жители всех этих шести регионов Украины воспользовались своим правом на самоопределение и на референдумах высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Этот процесс продолжится», — подчеркнул Медведчук.
По его словам, «это и есть воссоединение украинцев с Россией». «Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства, — отметил Медведчук. — И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будут нести военный преступник [Владимир] Зеленский и его хозяева из коллективного Запада».
Ранее Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Киеву, оно предусматривает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.