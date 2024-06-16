Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.
«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.
Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.
Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.