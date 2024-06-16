Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.