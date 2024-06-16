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Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что «разберется» с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.

Источник: Reuters

Выступая перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов.

«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим», — пообещал Трамп, чье выступление транслировали местные телеканалы.

Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.

Трамп Дональд