Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС

В коммюнике саммита в Швейцарии подчеркнут, что для достижения мира необходимо участие и диалог всех сторон: «Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон». Участники двухдневной встречи в Бюргенштоке еще на первом дне конференции 15 июня заявили, что, хотя российских представителей не пригласили, без Москвы «мирный процесс немыслим», долгосрочное решение конфликта должно быть принято с участием как Украины, так и России.