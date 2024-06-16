Вице-президент США уехала с саммита по Украине в Швейцарии до его окончания

В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.