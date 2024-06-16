Вице-президент США уехала с саммита по Украине в Швейцарии до его окончания

«Отвечая на вопрос (журналиста New York Times — Прим. ред.) Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: “Это было хорошо, очень хорошо”. Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон», — написала Гарднер, сопроводив пост фотографией вице-президента, поднимающейся на борт самолета.
Как отметила газета New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию «всего на несколько часов», после чего запланировано ее возвращение в США. По информации Белого дома, вице-президент намеревалась покинуть саммит после ужина лидеров в субботу вечером, вместо нее участие в мероприятиях примет советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Советник утверждает, что Харрис — «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия» саммита.
Во время встречи с Владимиром Зеленским в Швейцарии Харрис объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора Украины, а также удовлетворение ее гуманитарных нужд и поддержание безопасности.
Так называемая конференция по вопросам мира на Украине открылась 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток. На ней присутствуют представители 92 государств и восьми международных организаций. Россия в этом мероприятии не участвует. Также на конференцию не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не планирует ничего передавать участникам швейцарского саммита. Он напомнил, что на этом мероприятии не будут обсуждать вопрос мира на Украине, участники рассмотрят лишь гуманитарные и окологуманитарные темы.