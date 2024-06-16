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Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил вклад в единство народа РФ

Президент РФ Владимир Путин в Курбан-байрам отметил, что мусульманские организации уделяют внимание институту семьи, патриотическому воспитанию, а также ветеранам и участникам специальной военной операции (СВО). Он поздравил мусульман с праздником.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — говорится в поздравлении.

Путин считает, что Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, а также «раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама».

Курбан-байрам — ежегодный мусульманский праздник жертвоприношения, отмечаемый 10-го числа 12-го месяца лунного календаря. В 2024 году он начинается в ночь на 16 июня.

религии
Путин Владимир