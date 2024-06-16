Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил вклад в единство народа РФ

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — говорится в поздравлении.
Путин считает, что Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, а также «раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама».
Курбан-байрам — ежегодный мусульманский праздник жертвоприношения, отмечаемый 10-го числа 12-го месяца лунного календаря. В 2024 году он начинается в ночь на 16 июня.