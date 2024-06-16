Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Олешко опубликовал пост в своем Facebook*, в котором прокомментировал новые мирные предложения по урегулированию конфликта, озвученные президентом Владимиром Путиным. Блогер заявил, что выдвинутые условия — результат политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать «конец его власти».
«Мы стали заложниками вечной войны», — посетовал Олешко.
Как пишет украинское издание «Фокус», Залужный лайкнул пост, что вызвало «негативную реакцию в Сети». При этом впоследствии публикация Олешко была удалена. Отвечая на вопрос одного из пользователей под другим сообщением, почему он «снес пост с лайком Залужного», блогер заявил, что публикация была якобы «заблокирована из-за жалоб».
В пятницу Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.
В ноябре 2023 года СБУ предъявила обвинения Олешко в препятствовании деятельности ВСУ и использовании поддельных документов. Блогер, по данным следствия, после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины по поддельной врачебной справке. В СБУ заявили, что Олешко «систематически публикует видео и сообщения», в которых дискредитирует призыв в армию и призывает украинцев уклоняться от службы. Блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.