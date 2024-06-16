Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина

Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли тогдашнее заявление генерала о тупике на фронте. Газета Washington Post отмечала, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В мае он уволил генерала с военной службы по состоянию здоровья и назначил послом Украины в Великобритании.