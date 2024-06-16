В США заявили об игнорировании фрегатом ВМС Ирана сигнала бедствия с украинского судна

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — говорится в сообщении.
По итогу, моряков эвакуировал сухогруз Anna Meta, судно транспортирует их в безопасное место. CENTCOM отмечает, что экипаж был вынужден покинуть корабль из-за «пожара и невозможности справиться с ним».
Иранская сторона пока не прокомментировала обвинения США.
В этот же день военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное ими украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Также бригадный генерал сообщил, что корабль Tutor, который был атакован несколькими баллистическими ракетами и дронами, рискует затонуть в ближайшие часы.
Ранее, 13 июня, йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе коммерческое судно Verbena, которое принадлежит Украине. Уточнялось, что корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.
В этот же день беспилотный катер йеменских хуситов нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor. В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.