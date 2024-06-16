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В США заявили об игнорировании фрегатом ВМС Ирана сигнала бедствия с украинского судна

Фрегат Jamaran ВМС Ирана проигнорировал сигнал бедствия, поданный с украинского сухогруза Verbena после атаки на него йеменских хуситов. Об этом 15 июня заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Источник: РИА "Новости"

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — говорится в сообщении.

По итогу, моряков эвакуировал сухогруз Anna Meta, судно транспортирует их в безопасное место. CENTCOM отмечает, что экипаж был вынужден покинуть корабль из-за «пожара и невозможности справиться с ним».

Иранская сторона пока не прокомментировала обвинения США.

В этот же день военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что атакованное ими украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Также бригадный генерал сообщил, что корабль Tutor, который был атакован несколькими баллистическими ракетами и дронами, рискует затонуть в ближайшие часы.

Ранее, 13 июня, йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе коммерческое судно Verbena, которое принадлежит Украине. Уточнялось, что корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

В этот же день беспилотный катер йеменских хуситов нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor. В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.