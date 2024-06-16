NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая

Теперь их мнение изменилось; некоторые представители администрации считают, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по мирному урегулированию, которая 15—16 июля проходит в Швейцарии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на нее приехали представители 101 государства и международной организации. Россию на саммит не позвали (Кремль считает, что без российского участия мероприятие не имеет перспектив), а Китай, который год назад выражал заинтересованность в различных планах прекращения огня и представил собственный, не стал участвовать во встрече в Бюргенштоке.