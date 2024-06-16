На предвыборные дебаты в США впервые за полвека не позовут зрителей

Дебаты впервые с 1976 года пройдут без зрителей — они часто мешали кандидатам. CNN также решил оставить включенным только микрофон выступающего и запретил приносить реквизит и заготовленную речь. Кандидаты в президенты США — действующий глава государства Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп — проведут дебаты 27 июня в студии без зрителей, а их места на подиуме будут определены подбрасыванием монеты, сообщил телеканал CNN, который организует дебаты.