Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ РФ в порту Гаваны

15 июня сообщалось, что жители Гаваны продолжают приходить на пирс Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом. Несмотря на то, что 14 июня доступа посетителей на борт кораблей не было, кубинцы толпились на 200-метровой площадке у входа в гавань, фотографируясь с российскими моряками,