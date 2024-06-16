Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ РФ в порту Гаваны

«Сегодня осмотрели внутреннюю часть фрегата “Адмирал Горшков” и палубу подводной лодки “Казань” из отряда кораблей ВМФ России, которые находятся с официальным визитом в порту Гаваны. Потрясающий и приятный вечер, даже под непрекращающимся дождем. Добро пожаловать, друзья из России», — написал президент Кубы.
Российские корабли, которые зашли в порт Гаваны 12 июня, вызвали большой интерес у местных жителей и властей. Фрегат «Адмирал Горшков» в субботу последний день принимал посетителей.
Корабли Северного флота РФ переправились в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане. Флагманский фрегат «Адмирал Горшков», украшенный российским и кубинским флагами, был встречен в порту Гаваны салютом из 21 пушки, сообщил 14 июня телеканал abc7NY.
15 июня сообщалось, что жители Гаваны продолжают приходить на пирс Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли из отряда Северного флота, которые находятся на Кубе с официальным визитом. Несмотря на то, что 14 июня доступа посетителей на борт кораблей не было, кубинцы толпились на 200-метровой площадке у входа в гавань, фотографируясь с российскими моряками,
12 июня Куба встретила в порту Гаваны отряд кораблей Северного флота России. Корабельная ударная группа Северного флота в составе АПЛ «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира ВМФ РФ «Николай Чикер» зашла в порт Гаваны в рамках дальнего похода. До этого она завершила учения по применению высокоточного оружия. Официальный визит российской делегации продлится с 12 по 17 июня, после чего корабли пойдут дальше.
В США отреагировали на визит российский кораблей негативно. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в тот же день заявил, что США следят за военными кораблями России у побережья Кубы. Он также отметил, что Вашингтон не видит в этом каких-либо особых мотивов или угроз для США.
13 июня после закрытой встречи с союзниками-республиканцами в конгрессе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что пребывание российских кораблей вблизи Флориды немыслимо. А виной тому слабость действующего главы Белого дома.