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Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. С важнейшим в исламе днём поздравил президент России Владимир Путин.

Источник: кремлин.ру

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — говорится в поздравлении главы государства.

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