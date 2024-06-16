Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником Курбан-байрам

«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения. Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — говорится в поздравлении главы государства.