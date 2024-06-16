В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме — Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.