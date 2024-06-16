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В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии.

Источник: AP 2023

«Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?» — написал Арьев в своем Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.

На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме — Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.

На прошлой неделе британская газета Times сообщила, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины».

В мае американская газета Washington Post писала, что некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине —Зеленский или Ермак — с учетом высокой влиятельности последнего.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.