В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

«Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?» — написал Арьев в своем Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.
На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме — Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.
На прошлой неделе британская газета Times сообщила, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины».
В мае американская газета Washington Post писала, что некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине —Зеленский или Ермак — с учетом высокой влиятельности последнего.
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