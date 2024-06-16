Закон о бытовом насилии вступил в силу в Казахстане

Документ, известный так же, как закон о бытовом насилии, был разработан по поручению Главы государства. Парламент Казахстана принял данный закон в апреле текущего года.
Закон направлен на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.
Закон вводит пожизненное лишение свободы за педофилию и за убийство малолетнего (ребенка до 14 лет). Альтернативного наказания за изнасилование ребенка не будет.
Кроме этого, вводится ответственность за приставания (предложения, прикосновения) сексуального характера к детям, не достигшим 16 лет, и за пропаганду самоубийства. В Кодексе об административных правонарушениях появится статья 127−2 «Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего». Ранее в Казахстане не наказывали за такие правонарушения.
Водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей из транспорта без сопровождения взрослых.
Вводится наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью, например, ссадин, царапин, ушибов или вывихов. Для проверки фактов бытового насилия в семьях полиции будет достаточно сообщений в СМИ или на онлайн-платформах. Заявление жертвы не требуется.
Если дело касается бытового насилия, то суд может на 30 дней запретить нападавшему проживать в одном доме/квартире с потерпевшим в целях защиты последнего.
Исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108−1 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 109−1 («Побои») Уголовного кодекса.