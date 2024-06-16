Закон о бытовом насилии вступил в силу в Казахстане

Кроме этого, вводится ответственность за приставания (предложения, прикосновения) сексуального характера к детям, не достигшим 16 лет, и за пропаганду самоубийства. В Кодексе об административных правонарушениях появится статья 127−2 «Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего». Ранее в Казахстане не наказывали за такие правонарушения.