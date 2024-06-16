Лукашенко: работники здравоохранения стоят на страже обеспечения национальной безопасности

«В этой сфере нет случайных людей, и каждый стоит на страже обеспечения национальной безопасности, — отметил глава государства. — Вы даете уверенность в завтрашнем дне миллионам белорусов, помогая появляться на свет малышам, приходя на рабочее место с чувством абсолютной готовности достойно ответить на любой профессиональный вызов, чем заслуживаете уважение и признательность пациентов, получивших квалифицированную помощь».



Александр Лукашенко также подчеркнул: «Только по-настоящему самоотверженные люди, открытые для новых знаний и достижений науки, могут исцелять, принимать верные и своевременные решения для сохранения бесценной жизни человека».



В этот праздничный день Президент пожелал всем, кто взял на себя ответственность за здоровье людей, мира, добра и благополучия.