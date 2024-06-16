В Киеве рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в 6 раз

Торговцы пользуются этой ситуацией и поднимают цены «до небес», пишет газета. Источники на Украине передали Times список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов оружия выросла в шесть раз. В их числе — 122-мм реактивные системы залпового огня «Град»: в начале военных действий дилеры продавали их по $900 за снаряд, а сейчас просят $6 тыс. Украина приобретает их за $4,7 тыс. По словам Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое.